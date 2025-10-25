Судейский корпус обсудит расширение полномочий VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) проведёт заседание в следующий вторник, на котором обсудит расширение полномочий VAR, сообщает ESPN.

Расширение сферы действия VAR возможно с целью охвата вторых жёлтых карточек. Прецедентом послужило удаление игрока «Олимпиакоса» Сантьяго Эссе в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором греческий клуб уступил «Барселоне» (1:6).

Повторы показали минимальный контакт руки Эссе с лицом полузащитника «Барселоны» Марка Касадо во время борьбы за мяч, но реакция испанского игрока убедила швейцарского судью Урса Шнидера выписать вторую жёлтую карточку.

Согласно действующему протоколу, VAR не мог отправить Шнидера на просмотр момента. Однако в будущем это может измениться.