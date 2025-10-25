Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:05 Мск
Футбол Новости

Судейский корпус обсудит расширение полномочий VAR
Комментарии

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) проведёт заседание в следующий вторник, на котором обсудит расширение полномочий VAR, сообщает ESPN.

Расширение сферы действия VAR возможно с целью охвата вторых жёлтых карточек. Прецедентом послужило удаление игрока «Олимпиакоса» Сантьяго Эссе в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором греческий клуб уступил «Барселоне» (1:6).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
6 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Лопес Мартин – 7'     2:0 Лопес Мартин – 39'     2:1 Эль-Кааби – 54'     3:1 Ямаль – 68'     4:1 Рашфорд – 74'     5:1 Лопес Мартин – 76'     6:1 Рашфорд – 79'    
Удаления: нет / Эссе – 57'

Повторы показали минимальный контакт руки Эссе с лицом полузащитника «Барселоны» Марка Касадо во время борьбы за мяч, но реакция испанского игрока убедила швейцарского судью Урса Шнидера выписать вторую жёлтую карточку.

Согласно действующему протоколу, VAR не мог отправить Шнидера на просмотр момента. Однако в будущем это может измениться.

«Барселона» со счётом 6:1 разгромила «Олимпиакос» в матче ЛЧ, у Рашфорда дубль
Комментарии
Новости. Футбол
