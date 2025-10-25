Скидки
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Стала известна позиция «Челси» по Андрею Сантосу на фоне интереса «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику «Челси» Андрею Сантосу. Ранее СМИ сообщали, что «красные дьяволы» уже провели переговоры с «синими» по поводу потенциального перехода футболиста.

По информации TEAMtalk, лондонский клуб не намерен продавать Сантоса. Наиболее вероятен отказ «Манчестер Юнайтед» от идеи покупки бразильского игрока ввиду невозможности его приобретения.

Сантос перешёл в стан «синих» зимой 2023 года. За этот период полузащитник играл на правах аренды за «Ноттингем Форест» и «Страсбург». В составе «Челси» он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

