Главная Футбол Новости

Наполи — Интер: онлайн-трансляция матча 8-го тура Серии А 2025/2026 начнется в 19:00

«Наполи» — «Интер»: онлайн-трансляция матча 8-го тура Серии А — 2025/2026 начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 25 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Интер М
Милан
После семи туров чемпионата Италии команда Антонио Конте набрала 15 очков и занимает третье место. Подопечные Кристиана Киву также заработали 15 очков, но располагаются на второй строчке.

В минувшем туре неаполитанская команда проиграла «Торино» (0:1), а миланский клуб победил «Рому» (1:0).

