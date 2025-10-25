«Наполи» — «Интер»: онлайн-трансляция матча 8-го тура Серии А — 2025/2026 начнётся в 19:00

Сегодня, 25 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После семи туров чемпионата Италии команда Антонио Конте набрала 15 очков и занимает третье место. Подопечные Кристиана Киву также заработали 15 очков, но располагаются на второй строчке.

В минувшем туре неаполитанская команда проиграла «Торино» (0:1), а миланский клуб победил «Рому» (1:0).

Самые большие стадионы мира: