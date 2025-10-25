В «Реале Сосьедад» оценили выход Арсена Захаряна на замену в матче с «Севильей»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате поделился мнением об игре российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (2:1). Футболист вышел на поле на 69-й минуте встречи.
«Мы очень довольны тем, как Захарян сыграл с «Севильей. Арсен сейчас находится в хорошей форме. Что касается его игрового времени и уверенности, это вопрос для обсуждения в частном кругу», — приводит слова Мундуате Metaratings.
В нынешнем сезоне Захарян принял участие в четырёх матчах Ла Лиги. В общей сложности полузащитник провёл на поле 83 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.
Российские футболисты за рубежом:
- 25 октября 2025
-
11:45
-
11:38
-
11:30
-
11:27
-
11:19
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:50
-
10:45
-
10:45
-
10:32
-
10:30
-
10:26
-
10:15
-
10:13
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:51
-
09:50
-
09:47
-
09:41
-
09:37
-
09:36
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:26