В «Реале Сосьедад» оценили выход Арсена Захаряна на замену в матче с «Севильей»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате поделился мнением об игре российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (2:1). Футболист вышел на поле на 69-й минуте встречи.

«Мы очень довольны тем, как Захарян сыграл с «Севильей. Арсен сейчас находится в хорошей форме. Что касается его игрового времени и уверенности, это вопрос для обсуждения в частном кругу», — приводит слова Мундуате Metaratings.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в четырёх матчах Ла Лиги. В общей сложности полузащитник провёл на поле 83 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

