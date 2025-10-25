Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
В «Реале Сосьедад» оценили выход Арсена Захаряна на замену в матче с «Севильей»

Аудио-версия:
Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате поделился мнением об игре российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (2:1). Футболист вышел на поле на 69-й минуте встречи.

Испания — Примера . 10-й тур
24 октября 2025, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Оярсабаль – 19'     1:1 Гудель – 30'     2:1 Оярсабаль – 36'    

«Мы очень довольны тем, как Захарян сыграл с «Севильей. Арсен сейчас находится в хорошей форме. Что касается его игрового времени и уверенности, это вопрос для обсуждения в частном кругу», — приводит слова Мундуате Metaratings.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в четырёх матчах Ла Лиги. В общей сложности полузащитник провёл на поле 83 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

