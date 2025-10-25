«Боруссия» Д — «Кёльн»: во сколько начало матча 8-го тура Бундеслиги, где смотреть

Сегодня, 25 октября, состоится матч 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Кёльн». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет сервис Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д — «Кёльн» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По состоянию на сегодняшний день «Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 14 очками после семи матчей. В рамках Бундеслиги команда Нико Ковача не смогла победить в двух последних матчах. «Кёльн» занимает шестую строчку с 11 очками после семи встреч.

Напомним, действующим чемпионом Германии является мюнхенская «Бавария».