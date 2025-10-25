«Брест» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 9-го тура Лиги 1 — 2025/2026 начнётся в 18:00

Сегодня, 25 октября, состоится матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Брест» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Франсис-Ле Бле» (Брест). В качестве главного арбитра встречи выступит Жереми Пиньяр. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После восьми туров чемпионата Франции команда Эрика Руа набрала девять очков и занимает 12-е место. Подопечные Луиса Энрике заработали 17 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре команда из Бреста разделила очки с «Лорьяном» (3:3), а парижский клуб сыграл вничью со «Страсбургом» (3:3).

