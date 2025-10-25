Беллингем назвал детали, которые могут помочь «Реалу» обыграть «Барселону»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался перед матчем 10-го тура испанской Примеры, в котором его команде предстоит встретиться с «Барселоной». Игра пройдёт в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Думаю, все понимают, что голы и победы в таких матчах значат гораздо больше, потому что они эмоционально и психологически готовят тебя к оставшейся части сезона. Знание того, что ты можешь победить своего главного соперника в борьбе за титул, даёт тебе веру в возможность провести хороший сезон. Очень важно контролировать матч, момент, эмоции и определённые детали, которые имеют решающее значение. Главное — сохранять психологическую устойчивость на протяжении всех 90 минут. Тактически мы знаем, как играют соперники и как хотим играть мы. Поэтому главное — хорошо контролировать всё остальное: нервы, давление, атмосферу. Именно эти детали могут иметь решающее значение», — приводит слова Беллингема официальный сайт клуба.

После девяти проведённых матчей в чемпионате Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 24 очка. «Барселона» расположилась на второй строчке, отставая от лидера на два балла.