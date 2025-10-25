Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Литвинов рассказал, что ему сообщил Сафонов о работе Луиса Энрике в «ПСЖ»

Литвинов рассказал, что ему сообщил Сафонов о работе Луиса Энрике в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов поделился информацией о том, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал ему о работе главного тренера парижской команды Луиса Энрике.

– В нашем прошлом интервью ты говорил, что в мировом футболе в командном плане больше всех впечатляет «Интер». Сейчас твой фаворит изменился?
– Не буду здесь оригинален. Назову «ПСЖ». К тому же разговаривал в сборной с Матвеем Сафоновым. Он рассказывал, как умело тренер находит подход к каждому игроку, за долю секунды понимает, что поможет команде. Суперзвёзд в «ПСЖ» стало меньше, а как коллектив они стали заметно сильнее. Очевидно, работа тренера здесь очень важна, — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

Луис Энрике занимает должность главного тренера французского гранда с лета 2023 года. Под его руководством «ПСЖ» дважды становился чемпионом Франции, два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Франции, а также брал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Материалы по теме
Литвинов: для меня было бы трагедией упустить игру за основу «Спартака»

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android