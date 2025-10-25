Литвинов рассказал, что ему сообщил Сафонов о работе Луиса Энрике в «ПСЖ»

Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов поделился информацией о том, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал ему о работе главного тренера парижской команды Луиса Энрике.

– В нашем прошлом интервью ты говорил, что в мировом футболе в командном плане больше всех впечатляет «Интер». Сейчас твой фаворит изменился?

– Не буду здесь оригинален. Назову «ПСЖ». К тому же разговаривал в сборной с Матвеем Сафоновым. Он рассказывал, как умело тренер находит подход к каждому игроку, за долю секунды понимает, что поможет команде. Суперзвёзд в «ПСЖ» стало меньше, а как коллектив они стали заметно сильнее. Очевидно, работа тренера здесь очень важна, — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

Луис Энрике занимает должность главного тренера французского гранда с лета 2023 года. Под его руководством «ПСЖ» дважды становился чемпионом Франции, два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Франции, а также брал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

