Главная Футбол Новости

«Это самое важное, что есть в жизни». Роналду раскрыл секрет своего спортивного долголетия

«Это самое важное, что есть в жизни». Роналду раскрыл секрет своего спортивного долголетия
Звёздный 40-летний нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал главный секрет, помогающий ему поддерживать физическую форму в его возрасте.

«Сон — это мой главный инструмент. Я придерживаюсь времени, когда я должен пойти спать и когда должен проснуться. Например, я ложусь около 11 или 12. И просыпаюсь в 8:30. Это моя рутина. Это, возможно, самое важное из всего, что мы имеем в жизни с точки зрения того, как сохранить здоровье», — сказал Роналду в видеоролике в официальных соцсетях компании Whoop, разработавшей платформу для анализа тренировок и поддержания здоровья.

Роналду выступает в составе саудовской команды с января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 112 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 99 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

