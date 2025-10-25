Скидки
Платини — об обвинениях в коррупции: ФИФА — настоящая мафия, решившая уничтожить меня

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал Международную федерацию футбола (ФИФА) мафией. Французский функционер занимал указанную должность с 2007 по 2015 год, пока Комитет ФИФА по этике не отстранил его на восемь лет от футбольной деятельности. Это решение было принято после обвинения Платини в коррупции.

«Это [ФИФА] настоящая мафия, если всё находится в руках одних и тех же людей. Они решили уничтожить меня. Однако у них это не получилось. Футбол не принадлежит ФИФА или УЕФА: он принадлежит людям», – приводит слова Платини Il Dubbio.

В 2022 году Платини был оправдан швейцарским судом по обвинениям в мошенничестве и недобросовестном менеджменте.

