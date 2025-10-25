Сенников: «Зениту» очень нужна победа, «Динамо» будет тяжело в Питере

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и столичным «Динамо», который пройдёт 26 октября в Санкт-Петербурге.

«У «Динамо» много скоростных футболистов, которые всегда хорошо играют. Плюс есть мобильность движения. Не могу сказать, что команда в хорошей форме, но шансы есть всегда. Карпин может настроить на ключевые матчи. Главное — наладить игру в обороне и не допускать ошибок. Тогда будут шансы с «Зенитом».

Но «Зенит» такой соперник, который с одними командами играет медленно, не всегда всё получается. Хотя помню матч с «Краснодаром», где надо было выигрывать. «Зенит» провёл его на максимуме своих возможностей. Им очень нужна победа. «Динамо» будет тяжело в Питере», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками. «Динамо» имеет 16 очков и идёт на восьмой строчке.