Главная Футбол Новости

Жилле — о поражении от «Нанта»: этот матч подтверждает наши недостатки

Комментарии

Главный тренер «Парижа» Стефан Жилле высказался после поражения своей команды в матче 9-го тура французской Лиги 1 от «Нанта» (1:2).

Франция — Лига 1 . 9-й тур
24 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Париж
Париж
Окончен
1 : 2
Нант
Нант
0:1 Эль-Араби – 2'     1:1 Шерги – 15'     1:2 Аблин – 38'    

«Этот матч подтверждает наши недостатки с самого начала сезона. Нам не хватает индивидуальности, характера, мы уязвимы при розыгрыше стандартных положений. Мы способны вывести мяч на расстояние 25 метров от ворот, но затем не хватает точности, принимаем неправильные решения. И каждый мяч в нашей штрафной – это потенциальная опасность. Команде нужно стать более сбалансированной и перестать уступать в единоборствах», — приводит слова Жилле Foot mercato.

После девяти проведённых матчей в чемпионате Франции «Париж» занимает 11-е место, имея в своём активе 10 очков.

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги 1 «Париж» — «Нант»
