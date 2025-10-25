Жилле — о поражении от «Нанта»: этот матч подтверждает наши недостатки
Главный тренер «Парижа» Стефан Жилле высказался после поражения своей команды в матче 9-го тура французской Лиги 1 от «Нанта» (1:2).
Франция — Лига 1 . 9-й тур
24 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Париж
Окончен
1 : 2
Нант
0:1 Эль-Араби – 2' 1:1 Шерги – 15' 1:2 Аблин – 38'
«Этот матч подтверждает наши недостатки с самого начала сезона. Нам не хватает индивидуальности, характера, мы уязвимы при розыгрыше стандартных положений. Мы способны вывести мяч на расстояние 25 метров от ворот, но затем не хватает точности, принимаем неправильные решения. И каждый мяч в нашей штрафной – это потенциальная опасность. Команде нужно стать более сбалансированной и перестать уступать в единоборствах», — приводит слова Жилле Foot mercato.
После девяти проведённых матчей в чемпионате Франции «Париж» занимает 11-е место, имея в своём активе 10 очков.
