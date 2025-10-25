Скидки
Главная Футбол Новости

«Самый большой клоун из вратарей». Стример Мэддисон — о голкипере «Динамо» Лещуке

«Самый большой клоун из вратарей». Стример Мэддисон — о голкипере «Динамо» Лещуке
Аудио-версия:
Комментарии

Известный стример и фанат московского «Динамо» Илья Мэддисон подверг жёсткой критике голкипера бело-голубых Игоря Лещука за неуверенную игру в последнее время.

«Лещук – самый большой клоун, которого можно представить себе из всех вратарей. Если Буффон или Нойер посмотрят, как это чудище стоит в воротах, они скажут то же самое. Понимаете, это даже не голкипер, из-за его игры «Динамо» не стало чемпионом.

Если сейчас Лещука выкинут на бесплатный трансфер, то его в лучшем случае подберёт какой-нибудь куйбышевский «Тракторист» из восьмой лиги. Он даже никому в ФНЛ не будет нужен. Понимаете, насколько низкий уровень у этого вратаря? Пусть покажет хайлайты, как он разыгрывает мяч перед воротами. Сколько ему так уже забили? 10, 20 голов? Вся Россия знает, что Лещук — это дырень, клоун», — заявил Мэддисон в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 29-летний Лещук провёл шесть матчей во всех турнирах, пропустив 10 голов.

Игорь Лещук — о критике: тяжело, когда по тебе проходятся за каждую помарку
Комментарии
