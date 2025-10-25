Президент РПЛ Алаев не сможет посетить заседание комитета УЕФА в ноябре

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что не сможет посетить заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности, которое пройдёт в ноябре.

«Я ездил на конференцию УЕФА в Будапешт. У нас получился отличный рабочий диалог с коллегами. Следующее заседание моего комитета по стадионам и безопасности пройдёт в ноябре, но я не смогу его посетить, так как РПЛ выступит на форуме «Россия — спортивная держава», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, Алаев занимает должность заместителя председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности. В минувшем месяце президент РПЛ посетил конференцию УЕФА по безопасности в Будапеште.

Материалы по теме Алаев сообщил, что РПЛ будет следить за финансовой ситуацией в «Ростове»

Самые титулованные футбольные клубы России: