Мамаев назвал двух тренеров РПЛ, у которых хотел бы пройти стажировку

Бывший полузащитник сборной России и ряда клубов Мир РПЛ Павел Мамаев рассказал, когда должен получить тренерскую лицензию, а также назвал двух специалистов, у которых хотел бы пройти стажировку.

«Я продолжаю проходить обучение на тренерскую категорию «А+B». Курс заканчивается в начале декабря, тогда будет защита портфолио. Свою тренерскую лицензию я должен получить уже в январе следующего года.

Одним из заданий курса будет стажировка, буду проходить её в течение ноября. Пока не знаю, к кому именно из тренеров попаду, но пожелания в этом плане не изменились: хочу пройти стажировку у Валерия Карпина или Мурада Мусаева», — приводит слова Мамаева Sport24.

Валерий Карпин возглавляет московское «Динамо». После 12 туров РПЛ бело-голубые набрали 16 очков и занимают восьмое место. Мурад Мусаев является главным тренером «Краснодара». «Быки» заработали 26 очков и располагаются на второй строчке.

