Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис близок к возвращению после травмы — Le Parisien

29-летний испанский полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис близок к возвращению в состав команды, сообщает Le Parisien.

Игрок получил травму приводящей мышцы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» 1 октября, в котором его команда одержала победу 2:1. Футболист может выйти на поле в среду, 29 октября, в матче 10-го тура французской Лиги 1, в котором его команде предстоит сыграть с «Лорьяном». Игра пройдёт на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» в Лорьяне.

В нынешнем сезоне Руис провёл восемь матчей во всех турнирах за клуб, в которых отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи.