«Барселона» перед «эль класико» включила в состав команды британского певца Эда Ширана

Пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте клуба добавила в состав основной команды известного британского поп-исполнителя Эда Ширана. Каталонский клуб периодически проводит акции в рамках партнёрства с популярным сервисом Spotify, и ранее на футболках клуба появлялись известные звёзды мировой музыки.

Ширан был включён сине-гранатовыми в число полузащитников команды.

Фото: Официальный сайт «Барселоны»

Отметим, что коллаборация с британским певцом была приурочена к предстоящему 26 октября «эль класико» с мадридским «Реалом», которое пройдёт в Мадриде. Также, по информации Footy Headlines, на футболках игроков будут нанесены символы, которые Ширан использовал для названия своих альбомов.

Напомним, ранее «Барселона» уже проводила коллаборации с такими исполнителями, как Дрейк, Розалия, The Rolling Stones, KAROL G, Coldplay и Трэвис Скотт.