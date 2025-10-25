Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» перед «эль класико» включила в состав команды британского певца Эда Ширана

«Барселона» перед «эль класико» включила в состав команды британского певца Эда Ширана
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте клуба добавила в состав основной команды известного британского поп-исполнителя Эда Ширана. Каталонский клуб периодически проводит акции в рамках партнёрства с популярным сервисом Spotify, и ранее на футболках клуба появлялись известные звёзды мировой музыки.

Ширан был включён сине-гранатовыми в число полузащитников команды.

Фото: Официальный сайт «Барселоны»

Матч, ради которого мы и любим футбол – конечно, «эль класико». Смотрите встречу «Реала» и «Барселоны» 26 октября на «Кинопоиске» в прямом эфире «Матч! Футбол 2».

Отметим, что коллаборация с британским певцом была приурочена к предстоящему 26 октября «эль класико» с мадридским «Реалом», которое пройдёт в Мадриде. Также, по информации Footy Headlines, на футболках игроков будут нанесены символы, которые Ширан использовал для названия своих альбомов.

Напомним, ранее «Барселона» уже проводила коллаборации с такими исполнителями, как Дрейк, Розалия, The Rolling Stones, KAROL G, Coldplay и Трэвис Скотт.

Материалы по теме
Генич спрогнозировал результат грядущего матча между «Реалом» и «Барселоной»
Материалы по теме
Долгожданное «эль класико» и битва фаворитов Серии А. Главные матчи выходных
Рейтинг
Долгожданное «эль класико» и битва фаворитов Серии А. Главные матчи выходных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android