«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Спортинга» — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать 26-летнего датского полузащитника «Спортинга» Мортена Юльманна, сообщает TEAMtalk.

Главный тренер англичан Рубен Аморим уже работал с игроком в Португалии, прежде чем переехать на «Олд Траффорд». Хотя в контракте Юльманна прописана сумма отступных в размере € 80 млн, руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что её можно снизить, учитывая отношения Аморима с его бывшим работодателем.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей во всех турнирах за клуб, в которых отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 50 млн.