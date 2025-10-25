Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Спортинга» — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Спортинга» — TEAMtalk
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать 26-летнего датского полузащитника «Спортинга» Мортена Юльманна, сообщает TEAMtalk.

Главный тренер англичан Рубен Аморим уже работал с игроком в Португалии, прежде чем переехать на «Олд Траффорд». Хотя в контракте Юльманна прописана сумма отступных в размере € 80 млн, руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что её можно снизить, учитывая отношения Аморима с его бывшим работодателем.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей во всех турнирах за клуб, в которых отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 50 млн.

Материалы по теме
Стала известна позиция «Челси» по Андрею Сантосу на фоне интереса «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android