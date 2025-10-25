Куртуа назвал самый запоминающийся матч «Реала» с «Барселоной»
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил, какой матч с «Барселоной» является наиболее памятным для него. В воскресенье, 26 октября, команды встретятся в игре 10-го тура чемпионата Испании.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Было несколько важных побед. Одна из них случилась незадолго до пандемии на нашем стадионе и помогла нам остаться на вершине. В итоге, наша команда выиграла Ла Лигу. Было много прекрасных матчей, оставивших приятные воспоминания», — приводит слова Куртуа клубное телевидение «Реала».
В марте 2020 года «сливочные» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» победили сине-гранатовых в матче 26-го тура чемпионата Испании со счётом 2:0. «Реал» выиграл Ла Лигу в том сезоне.
Испания - Примера . 26-й тур
01 марта 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Винисиус Жуниор – 71' 2:0 Диас – 90+2'
