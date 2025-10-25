Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
«Боруссия» М — «Бавария»: текстовая трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30 мск

«Боруссия» М — «Бавария»: текстовая трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30 мск
Сегодня, 25 октября, состоится матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. В качестве главного арбитра встречи выступит Саша Штегеман (Нидеркассель). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Не начался
Бавария
Мюнхен
По состоянию на сегодняшний день «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 21 очком и опережает на пять очков ближайшего преследователя «РБ Лейпциг», на счету которого 16 очков.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» на данный момент является безоговорочным аутсайдером чемпионата — на счету команды лишь три очка после семи игр и последнее место в турнирной таблице.

«Бавария» всерьёз намерена подписать трансферную цель «Реала» и «Ливерпуля» — Sky
