«Боруссия» М — «Бавария»: текстовая трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 25 октября, состоится матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. В качестве главного арбитра встречи выступит Саша Штегеман (Нидеркассель). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По состоянию на сегодняшний день «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 21 очком и опережает на пять очков ближайшего преследователя «РБ Лейпциг», на счету которого 16 очков.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» на данный момент является безоговорочным аутсайдером чемпионата — на счету команды лишь три очка после семи игр и последнее место в турнирной таблице.