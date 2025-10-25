Иньеста: комментарий Ямаля о «Реале» призван добавить немного остроты в «эль класико»

Экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал высказывание нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля, ранее заявившего, что футболисты мадридского «Реала» жульничают и жалуются.

«Комментарии поступают с разных сторон. «Эль класико» — это больше, чем просто комментарий игрока, президента или директора. Главное — это футбол, игроки, которые там будут. «Эль класико» — это самый важный матч. Я понимаю, комментарий Ламина призван добавить немного остроты, но в остальном это будет захватывающий матч», — приводит слова Иньесты Marca.

Матч 10-го тура испанской Примеры, в котором «Барселоне» предстоит встретиться с мадридским «Реалом», пройдёт в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».