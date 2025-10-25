Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иньеста: комментарий Ямаля о «Реале» призван добавить немного остроты в «эль класико»

Иньеста: комментарий Ямаля о «Реале» призван добавить немного остроты в «эль класико»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал высказывание нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля, ранее заявившего, что футболисты мадридского «Реала» жульничают и жалуются.

«Комментарии поступают с разных сторон. «Эль класико» — это больше, чем просто комментарий игрока, президента или директора. Главное — это футбол, игроки, которые там будут. «Эль класико» — это самый важный матч. Я понимаю, комментарий Ламина призван добавить немного остроты, но в остальном это будет захватывающий матч», — приводит слова Иньесты Marca.

Матч 10-го тура испанской Примеры, в котором «Барселоне» предстоит встретиться с мадридским «Реалом», пройдёт в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч, ради которого мы и любим футбол – конечно, «эль класико». Смотрите встречу «Реала» и «Барселоны» 26 октября на «Кинопоиске» в прямом эфире «Матч! Футбол 2».
Материалы по теме
Карвахаль намерен поговорить с Ямалем, заявившим, что «Реал» жульничает и жалуется — MD
Материалы по теме
«Челси» против «Ливерпуля», итальянская классика и испытание «Реала». Топ-матчи выходных
Рейтинг
«Челси» против «Ливерпуля», итальянская классика и испытание «Реала». Топ-матчи выходных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android