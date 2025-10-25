Лещук — оскорбившему его стримеру: не знаю, кто этот Мэддисон, знаю «Мэдисон Сквер Гарден»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук ответил известному стримеру и фанату клуба Илье Мэддисону, жёстко раскритиковавшему его за частые ошибки в матчах бело-голубых.

«Не знаю, кто это. Вот «Мэдисон Сквер Гарден» (знаменитая арена в Нью-Йорке. – Прим. «Чемпионата») знаю.

Поверьте, кто меня только не критикует. Человек, не обладая никакой экспертностью, позволяет себе критиковать других.

Не хочу оскорблять его в ответ, так что мягко скажу, что это неправильно», – приводит слова Лещука Sport24.

Паркуй автобус и выиграй PS5! ИГРАТЬ

В нынешнем сезоне 29-летний Лещук провёл шесть матчей во всех турнирах, пропустив 10 голов. В ближайшей игре команда Валерия Карпина завтра, 26 октября, сыграет в гостях с «Зенитом» в рамках 13-го тура РПЛ.