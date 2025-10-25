«ПСЖ» начал переговоры о продлении контракта с Сенни Маюлу — L'Équipe

«ПСЖ» начал переговоры о продлении контракта с 19-летним французским полузащитником Сенни Маюлу, сообщает L'Équipe.

«ПСЖ» надеются, что будущее игрока будет связано с клубом. Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2027 года, поэтому крайне важно продлить его как можно скорее. Переговоры о продлении контракта уже ведутся.

Универсальный француз становится всё более важным игроком для парижан. Маюлу выходил в стартовом составе во всех трёх матчах «ПСЖ» в Лиге чемпионов в этом сезоне, а также забил гол в финале турнира в прошлом году. Универсальность игрока помогла клубу в условиях кризиса травм, затронувшего всю линию нападения и полузащиту.