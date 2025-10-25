Президент РФС заявил, что Россия готова принять Евро-2032, если его отберут у Италии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил, готова ли Россия провести чемпионат Европы 2032 года, если с ним не справится Италия. Второй страной, принимающей турнир, является Турция.

– Президент Серии А Симонелли говорил, что у Италии могут отобрать Евро-2032 из-за плохого состояния стадионов. Если вдруг такое произойдёт, то будет ли готова Россия принять этот турнир?

– Россия всегда готова, — приводит слова Дюкова Sport24.

Ранее сообщалось, что Италию могут лишить права организации чемпионата Европы 2032 года по причине проблем со стадионами. Подчёркивалось, что УЕФА одобрил только один из 10 предложенных стадионов.

