Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РФС заявил, что Россия готова принять Евро-2032, если его отберут у Италии

Президент РФС заявил, что Россия готова принять Евро-2032, если его отберут у Италии
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил, готова ли Россия провести чемпионат Европы 2032 года, если с ним не справится Италия. Второй страной, принимающей турнир, является Турция.

– Президент Серии А Симонелли говорил, что у Италии могут отобрать Евро-2032 из-за плохого состояния стадионов. Если вдруг такое произойдёт, то будет ли готова Россия принять этот турнир?
– Россия всегда готова, — приводит слова Дюкова Sport24.

Ранее сообщалось, что Италию могут лишить права организации чемпионата Европы 2032 года по причине проблем со стадионами. Подчёркивалось, что УЕФА одобрил только один из 10 предложенных стадионов.

Материалы по теме
Александр Дюков ответил, сколько денег РФС получил от УЕФА после отстранения

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android