Бруну Фернандеш рассказал, почему летом отверг солидные предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему летом принял решение остаться в клубе, несмотря на заманчивые финансовые предложения от саудовских «Аль-Хиляля», «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада». Сообщалось, что в переходе игрока в «Аль-Наср» был лично заинтересован главная звезда клуба и соотечественник Фернандеша Криштиану Роналду, который получил возможность участвовать в трансферах клуба после продления контракта.

«Тренер поговорил со мной. Он сказал, что я всё ещё являюсь частью проекта. Он хотел, чтобы я остался. В клубе сказали то же самое.

И я всегда говорил, что, если в клубе скажут что-то вроде «Бруну, мы хотим заработать денег, тебе 30 лет. Нам нужно заработать. Мы не видим тебя частью будущего проекта» или что-то подобное, мне бы пришлось найти для себя решение, которое было бы лучшим для меня и моей семьи. И я бы ушёл. Но всё было совсем не так.

Я чувствовал, что я до сих пор являюсь частью клубного плана, что я ещё могу помочь клубу достичь любых целей. Именно это заставило меня остаться», — приводит слова Фернандеша The Telegraph.

В нынешнем сезоне манкунианцы не участвуют в еврокубках. После восьми туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 13 очков и занимают девятое место.