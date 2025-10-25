Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Зорг — перед «эль класико»: это для меня большая честь

Первый ассистент главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика, Маркус Зорг, высказался перед матчем 10-го тура испанской Примеры, в котором его команде предстоит встретиться с мадридским «Реалом». Игра пройдёт в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Это для меня большая честь — завтра оказаться на тренерском мостике, особенный случай. Очень важно, чтобы мы могли сделать всё возможное, чтобы достичь желаемого результата», — приводит слова Зорга официальный сайт клуба.

Зоргу предстоит руководить командой непосредственно с тренерской скамейки, так как Флик получил красную карточку на 90+1-й минуте матча с «Жироной» (2:1) и пропустит «эль класико» из-за дисквалификации.

После девяти проведённых матчей в чемпионате Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 24 очка. «Барселона» расположилась на второй строчке, отставая от лидера на два балла.