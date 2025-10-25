Игрок ЦСКА Шуманский затруднился сравнить легендарность Акинфеева и Глеба

Белорусский нападающий ЦСКА Артём Шуманский высказался о легендарности одноклубника Игоря Акинфеева и соотечественника Александра Глеба.

«Не общался с Александром Глебом, но, думаю, с ним можно сравнить Акинфеева. Но Игорь — это чуть другая легенда, легенда российского футбола и ЦСКА. А Александр Глеб был во многих клубах, поэтому не могу сравнить его даже с Александром Глебом», — приводит слова Шуманского «РИА Новости Спорт».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю карьеру играет за красно-синих. С ЦСКА вратарь выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. Глеб в течение карьеры выступал за такие команды, как «Арсенал», «Барселона», «Штутгарт», БАТЭ и другие. В составе сине-гранатовых белорусский футболист выиграл Лигу чемпионов.

