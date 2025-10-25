Флик признал, что «Барселона» виновата в рецидиве травмы Рафиньи — Мигель

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал неофициальное интервью журналистам перед тренировкой сине-гранатовых, в ходе которого признал, что каталонский клуб поторопился с возвращением на поле нападающего Рафиньи после травмы, что привело к её рецидиву. Об этом сообщает журналист AS Хави Мигель на своей странице в социальной сети X.

В последние дни СМИ сообщали, что бразильский игрок рискует пропустить месяц в связи с рецидивом травмы задней поверхности бедра. Нападающий вновь почувствовал дискомфорт во время тренировки. Ранее, в конце сентября, Рафинья получил повреждение во время матча 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (3:1).

