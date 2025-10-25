Скидки
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
«Тебя задело то, что сказал Ямаль?» Болельщик обратился к игрокам «Реала», сделав плакат

Болельщик «Реала» отправил послание игрокам перед матчем 10-го тура испанской Примеры, в котором мадридскому клубу предстоит встретиться с «Барселоной». Игра пройдёт в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу», сообщает Marca.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Болельщик продемонстрировал подъезжающим на тренировку игрокам «Реала» плакат, на котором было написано: «Тебя задело то, что сказал Ямаль? Докажи это завтра! Иди и победи их!»

Фото: Marca

Ранее нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль заявил, что «сливочные» жульничают и жалуются.

После девяти проведённых матчей в чемпионате Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 24 очка. «Барселона» расположилась на второй строчке, отставая от лидера на два балла.

