Доннарумма рассказал, что помогло ему сделать сейв месяца в АПЛ в дебютной игре за «Сити»

Итальянский голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о том, как ему удалось стать автором лучшего сейва АПЛ в сентябре уже в своём дебютном матче за «горожан» в дерби с «Манчестер Юнайтед» (3:0). В середине второго тайма он отразил опасный удар Брайана Мбемо в дальний угол.

«Дебюты никогда не бывают лёгкими, особенно в новой лиге, но этот был особенным. На самом деле, возможно, я немного волновался. Но, думаю, я хорошо справился с этим», — приводит слова Доннаруммы Daily Mail.

К настоящему моменту 26-летний итальянец успел провести восемь матчей за «горожан» во всех турнирах, в пяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт вратаря с клубом рассчитан до июня 2030 года.