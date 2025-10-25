Доннарумма рассказал, что помогло ему сделать сейв месяца в АПЛ в дебютной игре за «Сити»
Поделиться
Итальянский голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о том, как ему удалось стать автором лучшего сейва АПЛ в сентябре уже в своём дебютном матче за «горожан» в дерби с «Манчестер Юнайтед» (3:0). В середине второго тайма он отразил опасный удар Брайана Мбемо в дальний угол.
Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18' 2:0 Холанд – 53' 3:0 Холанд – 68'
«Дебюты никогда не бывают лёгкими, особенно в новой лиге, но этот был особенным. На самом деле, возможно, я немного волновался. Но, думаю, я хорошо справился с этим», — приводит слова Доннаруммы Daily Mail.
К настоящему моменту 26-летний итальянец успел провести восемь матчей за «горожан» во всех турнирах, в пяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт вратаря с клубом рассчитан до июня 2030 года.
Комментарии
- 25 октября 2025
-
14:52
-
14:44
-
14:40
-
14:37
-
14:31
-
14:27
-
14:19
-
14:15
-
14:09
-
14:09
-
14:07
-
14:02
-
13:50
-
13:45
-
13:44
-
13:33
-
13:33
-
13:30
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
12:49
-
12:46
-
12:37
-
12:32
-
12:18
-
12:13
-
12:13
-
12:08
-
12:01
-
12:00
-
11:58