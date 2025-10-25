Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Доннарумма рассказал, что помогло ему сделать сейв месяца в АПЛ в дебютной игре за «Сити»

Доннарумма рассказал, что помогло ему сделать сейв месяца в АПЛ в дебютной игре за «Сити»
Итальянский голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о том, как ему удалось стать автором лучшего сейва АПЛ в сентябре уже в своём дебютном матче за «горожан» в дерби с «Манчестер Юнайтед» (3:0). В середине второго тайма он отразил опасный удар Брайана Мбемо в дальний угол.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

«Дебюты никогда не бывают лёгкими, особенно в новой лиге, но этот был особенным. На самом деле, возможно, я немного волновался. Но, думаю, я хорошо справился с этим», — приводит слова Доннаруммы Daily Mail.

К настоящему моменту 26-летний итальянец успел провести восемь матчей за «горожан» во всех турнирах, в пяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт вратаря с клубом рассчитан до июня 2030 года.

Новости. Футбол
Все новости RSS

