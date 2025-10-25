Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК: судья Кукуян верно удалил игрока «Спартака» Джику в матче с «Ростовом»

ЭСК: судья Кукуян верно удалил игрока «Спартака» Джику в матче с «Ростовом»
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала верным решение главного арбитра матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1) Павла Кукуяна удалить с поля защитника красно-белых Александера Джику на 26-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Защитник «Спартака» Александер Джику задерживает руками нападающего «Ростова» Егора Голенкова, влияя на его возможность продвигаться к мячу. Учитывая направление движения, расстояние до ворот соперника, контроль мяча и позицию партнёров по обороне, данная ситуация является лишением соперника явной возможности забить гол», — написано на официальном сайте РФС.

Материалы по теме
«Спартак» обратился в ЭСК по удалению Джику в матче с «Ростовом»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android