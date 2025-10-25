ЭСК: судья Кукуян верно удалил игрока «Спартака» Джику в матче с «Ростовом»
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала верным решение главного арбитра матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1) Павла Кукуяна удалить с поля защитника красно-белых Александера Джику на 26-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54' 1:1 Барко – 85'
Удаления: Джику – 26' / нет
«Защитник «Спартака» Александер Джику задерживает руками нападающего «Ростова» Егора Голенкова, влияя на его возможность продвигаться к мячу. Учитывая направление движения, расстояние до ворот соперника, контроль мяча и позицию партнёров по обороне, данная ситуация является лишением соперника явной возможности забить гол», — написано на официальном сайте РФС.
