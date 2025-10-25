Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Станкович: для команд, приезжающих к «Спартаку», любой результат будет приемлемым

Станкович: для команд, приезжающих к «Спартаку», любой результат будет приемлемым
Аудио-версия:
Главный тренер столичного «Спартака» Деян Станкович рассказал, как команда готовилась к матчу 13-го тура РПЛ с «Оренбургом», который только что стартовал в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
0 : 0
Оренбург
Оренбург

«Мы потеряли двух центральных защитников, но в составе «Спартака» есть футболисты, которые спокойно могут заменить их, те, которые могут играть с первых минут. Поэтому мы спокойно готовились к матчу, полностью выкладывались на тренировках, работали с максимальной концентрацией, следуя матч‑плану.

Команды, которые сюда приезжают, не имеют давления с точки зрения результата, потому что они могут уехать с любым результатом, он будет для них приемлемым. С этой точки зрения команды хотят себя показать, проявить, играют с большей мотивацией. Поэтому мы сделали акцент на том, чтобы правильно подойти к игре, настроиться на неё, чтобы всё было хорошо», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».

