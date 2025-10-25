«Спартак» вышел на матч с «Оренбургом» в футболках в поддержку Срджана Бабича

«Спартак» вышел на матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» в футболках в поддержку защитника Срджана Бабича. Ранее стало известно, что сербский футболист получил разрыв передней крестообразной связки в игре 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
«Выздоравливай, брат», — написано на футболках игроков красно-белых. Также на футболки нанесён шестой номер Бабича.
Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Бабич выступает в составе красно-белых с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.
Как появился «Спартак»: