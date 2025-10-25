Карека — о Мактоминее: впечатляет меня своей физической мощью

Легендарный футболист «Наполи» Карека высказался о полузащитнике команды Скотте Мактоминее.

«Ключевым игроком остаётся Мактоминей, который впечатляет меня своей физической мощью и способностью забегать в штрафную. Он полузащитник, который не только высок, но и быстр, непредсказуем в штрафной. В прошлом сезоне он часто был настоящим нападающим. Мактоминей уже полностью интегрирован в команду Конте», — приводит слова Кареки La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне игрок провёл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

В рамках 8-го тура итальянской Серии А «Наполи» предстоит встретиться с миланским «Интером».