Судья Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом» — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала неправильным решение главного арбитра матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ахматом» (2:2) Ранэля Зиякова назначить пенальти в ворота бело-голубых после видеопросмотра. Эпизод произошёл на 33-й минуте. Нападающий грозненской команды Лечи Садулаев не реализовал 11-метровый удар.
«Контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Бителло с рукой атакующего игрока «Ахмата» Максима Сидорова ненаказуемый. Почувствовав контакт, нападающий падает на газон неестественным образом. VAR не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору», — написано на официальном сайте РФС.
