Карека — о Конте: у болельщиков не должно быть никаких сомнений на его счёт

Легендарный футболист «Наполи» Карека высказался о главном тренере команды Антонио Конте в преддверии матча с «Интером» в рамках 8-го тура итальянской Серии А.

«Конте — настоящий лидер. Я встречался с ним полгода назад в Неаполе после скудетто. Мы говорили о футболе, и я увидел целеустремлённого человека, идеального претендента на победу в новом сезоне. У болельщиков не должно быть никаких сомнений на его счёт. Конте найдёт способ создавать опасные моменты с «Интером». Мактоминей и Де Брёйне — почти как нападающие», — приводит слова Кареки La Gazzetta dello Sport.

После семи игр в чемпионате Италии «Наполи» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 15 очков.