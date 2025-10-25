Карека — о Конте: у болельщиков не должно быть никаких сомнений на его счёт
Легендарный футболист «Наполи» Карека высказался о главном тренере команды Антонио Конте в преддверии матча с «Интером» в рамках 8-го тура итальянской Серии А.
Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Конте — настоящий лидер. Я встречался с ним полгода назад в Неаполе после скудетто. Мы говорили о футболе, и я увидел целеустремлённого человека, идеального претендента на победу в новом сезоне. У болельщиков не должно быть никаких сомнений на его счёт. Конте найдёт способ создавать опасные моменты с «Интером». Мактоминей и Де Брёйне — почти как нападающие», — приводит слова Кареки La Gazzetta dello Sport.
После семи игр в чемпионате Италии «Наполи» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 15 очков.
