Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:05 Мск
«Эль класико» обслужит арбитр, который чаще всего в своей карьере удалял игроков «Реала»

«Эль класико» обслужит арбитр, который чаще всего в своей карьере удалял игроков «Реала»
Комментарии

Матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором в рамках «эль класико» в Мадриде 26 октября сыграют «Реал» и «Барселона», обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Как сообщает Madrid Zone в соцсети Х, за свою карьеру этот рефери удалял игроков «сливочных» чаще, чем футболистов любой другой команды.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Ранее 18-летняя звезда «Барселоны» Ламин Ямаль обвинил «Реал» в том, что они постоянно «жульничают и жалуются», сравнив «Королевский клуб» с командой испанской Медиалиги.

На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 24 очками. На второй строчке расположилась «Барселона» с 22 очками. Предстоящее «эль класико» станет первым для команд в нынешнем сезоне.

