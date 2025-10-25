Арбитр Федотов отреагировал на отмену гола «Спартака» в ворота «Оренбурга»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением об отмене гола «Спартака» в ворота «Оренбурга» в матче 13-го тура Мир РПЛ. Эпизод произошёл в середине первого тайма.

«Отмена гола «Спартака» – простой эпизод для Шафеева. Момент доиграли до конца – и сразу судья зафиксировал игру рукой в нападении. Она отставлена в сторону, увеличивает площадь тела. Ориентир здесь – короткий рукав: мяч попал в часть руки, где футболки уже не было. С позиции арбитра всё было видно хорошо. Было бы хуже, если бы Шафеев свистнул в момент руки и не дал доиграть эпизод, а тут он следовал рекомендациям и сработал чётко», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

