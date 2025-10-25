Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов отреагировал на отмену гола «Спартака» в ворота «Оренбурга»

Арбитр Федотов отреагировал на отмену гола «Спартака» в ворота «Оренбурга»
Комментарии

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением об отмене гола «Спартака» в ворота «Оренбурга» в матче 13-го тура Мир РПЛ. Эпизод произошёл в середине первого тайма.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
0 : 0
Оренбург
Оренбург

«Отмена гола «Спартака» – простой эпизод для Шафеева. Момент доиграли до конца – и сразу судья зафиксировал игру рукой в нападении. Она отставлена в сторону, увеличивает площадь тела. Ориентир здесь – короткий рукав: мяч попал в часть руки, где футболки уже не было. С позиции арбитра всё было видно хорошо. Было бы хуже, если бы Шафеев свистнул в момент руки и не дал доиграть эпизод, а тут он следовал рекомендациям и сработал чётко», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Спартак» — «Оренбург»: гол Маркиньоса на 23-й минуте был отменён из-за игры рукой

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android