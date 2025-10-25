Игроки «Челси» эвакуированы с тренировочной базы после чрезвычайной ситуации — The Sun

Игроков и персонал «Челси» пришлось эвакуировать из-за опасений утечки хлора на тренировочной базе команды, сообщает The Sun.

Основной состав и персонал лондонцев покинули главное здание своей базы в Кобхэме, когда в бассейне комплекса сработала сигнализация. Сотрудники пожарно-спасательной службы графства Суррей выехали на место происшествия для расследования.

После того как пожарные подтвердили, что тревога была ложной, игрокам и персоналу разрешили вернуться в здание, чтобы забрать свои вещи.

Сегодня, 25 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонскому клубу предстоит встретиться с «Сандерлендом». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

После восьми матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сандерленд» также имеет в своём активе 14 очков и располагаются на седьмой строчке. Возглавляет таблицу чемпионата «Арсенал», у которого 19 очков.