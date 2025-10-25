Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Оренбург»: команды не открыли счёт в первом тайме

«Спартак» — «Оренбург»: команды не открыли счёт в первом тайме
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый тайм матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. После первого тайма счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

На 23-й минуте нападающий хозяев Маркиньос забил гол, однако он был отменён, поскольку перед взятием ворот футболист сыграл рукой.

После 12 туров чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 19 очков и занимает шестое место. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре московская команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а «Оренбург» разделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Спартак» еле-еле обыграл аутсайдера! А продлит ли «Ростов» серию без поражений? LIVE
Live
«Спартак» еле-еле обыграл аутсайдера! А продлит ли «Ростов» серию без поражений? LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android