«Может, на второй хоть подъедут». Генич раскритиковал «Спартак» за 1-й тайм с «Оренбургом»

Известный футбольный комментатор Константин Генич подверг критике игру столичного «Спартака» в первом тайме матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом», который проходит в эти минуты в Москве. После первой половины счёт во встрече не открыт.

«Феноменально плохой тайм от «Спартака». Может, на второй хоть подъедут», — написал Генич в телеграм-канале.

Отметим, что в первом тайме москвичи владели мячом 73% игрового времени, четыре раза пробили по воротам гостей, однако ни разу не попали в створ.

Напомним, этот матч стал первым для «Спартака» в рамках РПЛ после возвращения на тренерский мостик главного тренера Деяна Станковича, отбывшего месячную дисквалификацию за красную карточку в сентябрьском дерби с «Динамо» (2:2).

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.