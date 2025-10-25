Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Футбол Новости

Хаби Алонсо отреагировал на слова Ямаля, заявившего, что «Реал» жульничает и жалуется

Хаби Алонсо отреагировал на слова Ямаля, заявившего, что «Реал» жульничает и жалуется
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на высказывания нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, ранее заявившего, что «сливочные» жульничают и жалуются.

«Я не буду вдаваться в подробности. В «Барселоне» делают много заявлений, и я не могу оценивать их все. Важно только происходящее на поле», — приводит слова Алонсо Sport.es.

«Королевский клуб» встретится с сине-гранатовыми в матче 10-го тура чемпионата Испании. Игра состоится в воскресенье, 26 октября, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Матч, ради которого мы и любим футбол – конечно, «эль класико». Смотрите встречу «Реала» и «Барселоны» 26 октября на «Кинопоиске» в прямом эфире «Матч! Футбол 2».
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После девяти туров Примеры «Реал» набрал 24 очка и занимает первое место. «Барселона» заработала 22 очка и располагается на второй строчке.

Чем уникален Ламин Ямаль:

