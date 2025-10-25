Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хаби Алонсо отреагировал на слова Ямаля, заявившего, что «Реал» жульничает и жалуется

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на высказывания нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, ранее заявившего, что «сливочные» жульничают и жалуются.

«Я не буду вдаваться в подробности. В «Барселоне» делают много заявлений, и я не могу оценивать их все. Важно только происходящее на поле», — приводит слова Алонсо Sport.es.

«Королевский клуб» встретится с сине-гранатовыми в матче 10-го тура чемпионата Испании. Игра состоится в воскресенье, 26 октября, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

После девяти туров Примеры «Реал» набрал 24 очка и занимает первое место. «Барселона» заработала 22 очка и располагается на второй строчке.

