«Спартак» — «Оренбург»: Угальде открыл счёт в матче на 67-й минуте

В эти минуты идёт матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде открыл счёт в матче.

Ранее, в середине первого тайма, нападающий хозяев Маркиньос забил гол, однако он был отменён, поскольку перед взятием ворот футболист сыграл рукой.

После 12 туров чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 19 очков и занимает шестое место. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре московская команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а «Оренбург» разделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).

