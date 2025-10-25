Скидки
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Алонсо: командные взаимодействия «Реала» улучшаются, а Мбаппе играет ключевую роль в этом

Алонсо: командные взаимодействия «Реала» улучшаются, а Мбаппе играет ключевую роль в этом
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о настрое нападающего Килиана Мбаппе перед встречей с «Барселоной» в 10-м туре испанской Примеры, которая состоится в воскресенье, 26 октября.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
«Я наблюдаю за Мбаппе, и он прекрасно знает, что значит этот матч и что он хочет [показать в нём]. Завтра самое время.

Наши командные взаимодействия улучшаются, а Мбаппе играет ключевую роль в этом», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. После девяти туров Примеры «Реал» набрал 24 очка и занимает первое место. «Барселона» заработала 22 очка и располагается на второй строчке.

