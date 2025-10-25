«Его присутствие ощущалось дома». Дочь Анчелотти рассказала, каким отцом был Карло

Катя Анчелотти, дочь легендарного итальянского тренера Карло Анчелотти, в данный момент возглавляющего сборную Бразилии, рассказала о том, какими она запомнила своих родителей до их развода.

«Он обручился с Луизой, моей мамой, будучи совсем молодым. Мне рассказывали, что они очень любили друг друга. Но со временем их разные характеры отдалили их друг от друга, и они разошлись.

На чьей я была стороне? Карло был и отцом, и матерью, его присутствие ощущалось дома. Моя мама, которой, к сожалению, больше нет с нами, всегда была в разъездах. Она играла в футбол, потом в софтбол, у неё было много интересов. Короче говоря, она была не тот тип мамы, которую вы видите на кухне, готовящей закуски и беспокоящейся о покупке продуктов.

У меня нет воспоминаний о Рождестве за семейным столом. В то время я думала, что она неправа, считала её странной и очень далёкой от меня. Но это было не так, и по мере взросления я поняла её. Независимость – это ценность, как и свобода, я поняла это позже.

В то время я жила в Лондоне, слушая жалобы на расстоянии. Они так много построили вместе, что решение расстаться в какой-то момент было неизбежным. Они оба начали новую жизнь, но, к сожалению для мамы, её жизнь продлилась недолго, – приводит слова Кати Анчелотти Corriere dello Sport.

Напомним, 66-летний Анчелотти был назначен на должность главного тренера бразильской национальной команды 26 мая 2025 года.