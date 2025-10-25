Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Его присутствие ощущалось дома». Дочь Анчелотти рассказала, каким отцом был Карло

«Его присутствие ощущалось дома». Дочь Анчелотти рассказала, каким отцом был Карло
Аудио-версия:
Комментарии

Катя Анчелотти, дочь легендарного итальянского тренера Карло Анчелотти, в данный момент возглавляющего сборную Бразилии, рассказала о том, какими она запомнила своих родителей до их развода.

«Он обручился с Луизой, моей мамой, будучи совсем молодым. Мне рассказывали, что они очень любили друг друга. Но со временем их разные характеры отдалили их друг от друга, и они разошлись.

На чьей я была стороне? Карло был и отцом, и матерью, его присутствие ощущалось дома. Моя мама, которой, к сожалению, больше нет с нами, всегда была в разъездах. Она играла в футбол, потом в софтбол, у неё было много интересов. Короче говоря, она была не тот тип мамы, которую вы видите на кухне, готовящей закуски и беспокоящейся о покупке продуктов.

У меня нет воспоминаний о Рождестве за семейным столом. В то время я думала, что она неправа, считала её странной и очень далёкой от меня. Но это было не так, и по мере взросления я поняла её. Независимость – это ценность, как и свобода, я поняла это позже.

В то время я жила в Лондоне, слушая жалобы на расстоянии. Они так много построили вместе, что решение расстаться в какой-то момент было неизбежным. Они оба начали новую жизнь, но, к сожалению для мамы, её жизнь продлилась недолго, – приводит слова Кати Анчелотти Corriere dello Sport.

Напомним, 66-летний Анчелотти был назначен на должность главного тренера бразильской национальной команды 26 мая 2025 года.

Материалы по теме
Анчелотти был напуган количеством разговоров о судьбе Неймара в сборной Бразилии — ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android