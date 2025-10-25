«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча 9-го тура АПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 25 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После восьми туров чемпионата Англии команда Рубена Аморима набрала 13 очков и занимает девятое место. Подопечные Фабиана Хюрцелера заработали 12 очков и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» со счётом 2:1, а «Брайтон» с аналогичным счётом выиграл у «Ньюкасла».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: