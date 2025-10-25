Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Брайтон: онлайн-трансляция матча 9-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 19:30

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча 9-го тура АПЛ начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 25 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После восьми туров чемпионата Англии команда Рубена Аморима набрала 13 очков и занимает девятое место. Подопечные Фабиана Хюрцелера заработали 12 очков и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» со счётом 2:1, а «Брайтон» с аналогичным счётом выиграл у «Ньюкасла».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Стала известна позиция «Челси» по Андрею Сантосу на фоне интереса «Манчестер Юнайтед»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android