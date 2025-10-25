Дембеле — о Мбаппе: он заслуживает «Золотого мяча»

28-летний французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о футболисте мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Он заслуживает «Золотого мяча», учитывая его карьеру. У него очень хорошее начало сезона, он просто продолжает забивать. Это мой друг. Я надеюсь, что Мбаппе продолжит в том же духе и однажды выиграет эту почётную награду», —приводит слова Дембеле Get French Football News.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Реал» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал две голевые передачи. В составе сборной своей страны Мбаппе провёл три встречи и отметился тремя забитыми мячами.