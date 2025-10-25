«Спартак» дома победил «Оренбург» в матче РПЛ благодаря голу Угальде

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

В середине первого тайма вингер хозяев Маркиньос забил гол, однако он был отменён, поскольку перед взятием ворот футболист сыграл рукой. На 67-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде забил победный мяч.

После 13 матчей чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 22 очка и занимает шестое место. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре московская команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а «Оренбург» разделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).

Самые титулованные футбольные клубы России: