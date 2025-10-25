Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Спартак — Оренбург, результат матча 25 октября 2025, счет 1:0, 13-й тур РПЛ 2025/2026

«Спартак» дома победил «Оренбург» в матче РПЛ благодаря голу Угальде
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

В середине первого тайма вингер хозяев Маркиньос забил гол, однако он был отменён, поскольку перед взятием ворот футболист сыграл рукой. На 67-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде забил победный мяч.

После 13 матчей чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 22 очка и занимает шестое место. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре московская команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а «Оренбург» разделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

