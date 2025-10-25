«Сокол» с минимальным счётом одолел «Волгу» в матче 16-го тура Первой лиги

В Саратове завершился матч 16-го тура Лиги Pari, в котором местный «Сокол» нанёс поражение ульяновской «Волге» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил нападающий Павел Киреенко.

«Сокол» прервал свою четырёхматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, набрал 14 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Ульяновска осталась с 15 очками и идёт строчкой выше.

Напомним, две первые команды по итогам сезона Первой лиги получают прямую путёвку в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвёртое места, играют стыковые матчи с командами, занявшими 13 и 14 место в элитном дивизионе. Зона вылета во Вторую лигу А включает три последних коллектива по итогам чемпионата.