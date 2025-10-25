Скидки
Главная Футбол Новости

Сокол — Волга, результат матча 25 октября 2025, счёт 1:0, 16-й тур Первой лиги 2025/2026

«Сокол» с минимальным счётом одолел «Волгу» в матче 16-го тура Первой лиги
Комментарии

В Саратове завершился матч 16-го тура Лиги Pari, в котором местный «Сокол» нанёс поражение ульяновской «Волге» со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 16-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 0
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Киреенко – 76'    

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил нападающий Павел Киреенко.

«Сокол» прервал свою четырёхматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, набрал 14 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Ульяновска осталась с 15 очками и идёт строчкой выше.

Напомним, две первые команды по итогам сезона Первой лиги получают прямую путёвку в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвёртое места, играют стыковые матчи с командами, занявшими 13 и 14 место в элитном дивизионе. Зона вылета во Вторую лигу А включает три последних коллектива по итогам чемпионата.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
