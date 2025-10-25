Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уфа — Нефтехимик, результат матча 25 октября 2025, счёт 3:2, 16-й тур Первой лиги 2025/2026

«Уфа» впервые за два месяца одержала победу в Первой лиге, обыграв «Нефтехимик»
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе завершился матч 16-го тура Лиги Pari, в котором местный одноимённый клуб сломил сопротивление нижнекамского «Нефтехимика» со счётом 3:2.

Россия — Лига PARI . 16-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Ортис – 15'     2:0 Агеян – 40'     2:1 Ситдиков – 48'     3:1 Минатулаев – 57'     3:2 Михайлов – 71'    

В составе победителей голы забили Дилан Ортис, Мигран Агеян и Осман Минатулаев. У гостей отличились Марат Ситдиков и Денис Михайлов.

Команда из столицы Башкортостана одержала первую победу в Первой лиге с 30 августа, набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Нефтехимик» остался с 19 очками и идёт на девятой строчке.

Напомним, две первые команды по итогам сезона Первой лиги получают прямую путёвку в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвёртое места, играют стыковые матчи с командами, занявшими 13 и 14 место в элитном дивизионе. Зона вылета во Вторую лигу А включает три последних коллектива по итогам чемпионата.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
Материалы по теме
«Урал» продают, «Тосно» и Ари возвращаются, а Гогниева наказали за бунт. Главное в ФНЛ
«Урал» продают, «Тосно» и Ари возвращаются, а Гогниева наказали за бунт. Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android