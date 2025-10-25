Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Уфа» впервые за два месяца одержала победу в Первой лиге, обыграв «Нефтехимик»

В Уфе завершился матч 16-го тура Лиги Pari, в котором местный одноимённый клуб сломил сопротивление нижнекамского «Нефтехимика» со счётом 3:2.

В составе победителей голы забили Дилан Ортис, Мигран Агеян и Осман Минатулаев. У гостей отличились Марат Ситдиков и Денис Михайлов.

Команда из столицы Башкортостана одержала первую победу в Первой лиге с 30 августа, набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Нефтехимик» остался с 19 очками и идёт на девятой строчке.

Напомним, две первые команды по итогам сезона Первой лиги получают прямую путёвку в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвёртое места, играют стыковые матчи с командами, занявшими 13 и 14 место в элитном дивизионе. Зона вылета во Вторую лигу А включает три последних коллектива по итогам чемпионата.